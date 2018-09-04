Компания BMW начала принимать заказы на кроссовер, которого нет

В сентябре прошлого года также поступил Mercedes-Benz. Компания открыла предзаказ на кроссовер EQC, для оформления которого необходимо было внести депозит в размере 20 019 норвежских крон (162,5 тысячи рублей). При этом немецкий производитель указал, что дизайн и спецификация товарной машины будет отличаться от концепт-кара Mercedes-Benz EQ 2016 года.