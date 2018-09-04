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4 сентября 14:23

Компания BMW начала принимать заказы на кроссовер, которого нет

Первыми возможность заказать машину получили жители Норвегии

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Компания BMW начала принимать заказы на электрический кроссовер iX3, производство которого начнется лишь в 2020 году. Первыми такую возможность получили жители Норвегии: зарезервировать место в очереди они могут за 15 тысяч крон (122 тысячи рублей).

Серийную версию электрокроссовера BMW iX3 выполнят по мотивам одноименного прототипа, дебютировавшего весной в Пекине. Концепт-кар построили на модернизированной платформе обычного X3 и оснастили силовой установкой с блоком eDrive, объединяющем в едином корпусе электромотор, коробку передач и электронные компоненты.

Прототип BMW iX3

Отдача электромотора прототипа BMW iX3 составила 272 лошадиные силы, емкость блока батарей — более 70 киловатт-часов. На одной зарядке iX3 может проезжать до 400 километров. Аккумуляторы поддерживают подключение к высокоскоростным 150-киловаттным станциям и полностью наполняются энергией за 30 минут.

Прототип BMW iX3

В сентябре прошлого года также поступил Mercedes-Benz. Компания открыла предзаказ на кроссовер EQC, для оформления которого необходимо было внести депозит в размере 20 019 норвежских крон (162,5 тысячи рублей). При этом немецкий производитель указал, что дизайн и спецификация товарной машины будет отличаться от концепт-кара Mercedes-Benz EQ 2016 года.

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