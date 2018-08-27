Mercedes-Benz раскрыл лицо первого электрокроссовера

В ходе разработки новинки «Мерседес» тестировал 90 прототипов и 30 предсерийных экземпляров модели, которые в общей сложности проехали более миллиона километров на четырех континентах. Так, машины испытывали при температуре +50 градусов и -35 градусов Цельсия.

В серию модель EQC будет запущена в 2019 году. Предзаказы на автомобиль уже принимаются – первыми получили возможность заказать машину жители Норвегии.