Из дорогих авто китайцы по-прежнему выбирают «европейцев»А вот позиции национальных производителей пока слабы
Составлен ТОП популярных на рынке КНР авто дороже 1 млн юаней. В СМИ появилась статистика продаж автомобилей, стоимость которых начинается от 1 млн юаней (это примерно 11 млн рублей). Как оказалось, в этом сегменте «поднебесная» публика всё ещё предпочитает модели европейского происхождения. Лучший из «китайцев» — BYD Yangwang U8, занявший только 15-ю строчку рейтинга.
© BYD
Лидерами оказались Porsche Cayenne (17 194 шт.), Range Rover (16 956 шт.) и Land Rover Defender (15 831 шт.), а замкнули пятёрку лидеров Porsche Panamera (12 396 шт.) и Mercedes-Maybach S-Class (11 311 шт.).
Любопытно, что более дешёвый Mercedes-Benz S-Class (9658 шт.) уступил родственному «Майбаху». Закрывают ТОП-10 BMW 7-й серии (9535 шт.), Mercedes-Benz GLS (8895 шт.), Range Rover Sport (6954 шт.) и BMW X7 (4369 шт.).
Между тем, в Россию официально придёт ещё одна китайская марка, так что выбор «поднебесных» автомобилей становится шире.
