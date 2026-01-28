Из дорогих авто китайцы по-прежнему выбирают «европейцев»

А вот позиции национальных производителей пока слабы

Составлен ТОП популярных на рынке КНР авто дороже 1 млн юаней. В СМИ появилась статистика продаж автомобилей, стоимость которых начинается от 1 млн юаней (это примерно 11 млн рублей). Как оказалось, в этом сегменте «поднебесная» публика всё ещё предпочитает модели европейского происхождения. Лучший из «китайцев» — BYD Yangwang U8, занявший только 15-ю строчку рейтинга.