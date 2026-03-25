Из Китая с позором: Skoda сворачивает бизнес в Поднебесной после 20-кратного падения продаж

Причиной ухода стали кардинальные изменения китайского авторынка, на котором местные бренды и электромобили стремительно теснят иностранных производителей. Škoda намерена переключить внимание на укрепление позиций в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

За последние годы продажи чешской марки в Китае обвалились до критического уровня. В 2025 году дилеры реализовали всего 15 тысяч автомобилей Škoda, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения: еще десять лет назад компания продавала в КНР до 300 тыс. машин ежегодно. Таким образом, падение составило более чем 20-кратное снижение объема продаж.

