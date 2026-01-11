Из обычного Tank 300 можно сделать подобие «Гелендвагена»

Добавим, что Tank 300 недавно пережил обновление. Внешне внедорожник изменился несущественно, зато примерил модернизированный интерьер, а главное — в его моторную гамму вошёл современный турбодизель.

Обновлённый автомобиль собрал почти 20 тысяч предзаказов за 24 часа: в Китае заявки оформили 19 683 человека, внеся депозит 3000 юаней (почти 40 тысяч рублей). И это при том, что при оформлении заказа действовали ограничения.

Правда, в России обновление прошло по немного другому сценарию. Так, появились красно-чёрный вариант отделки салона, беспроводные протоколы подключения смартфонов, новое рулевое колесо и двойное остекление.

В свою очередь, «городская» модификация City, которая отличается постоянным, а не жёстко подключаемым полным приводом, отныне имеет окрашенный обвес кузова.