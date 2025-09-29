Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini

Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и LamborghiniВладелец сгоревшей машины надеется на компенсацию, но вряд ли она покроет стресс, в котором он оказался
Наибольшее количество машин, попадающих под отзыв, а именно 107, приходится на марку Porsche. Речь про модели Panamera, Panamera E-Hybrid и Cayenne, сошедшие с конвейера в период с 2024 года и на данный момент. Согласно официальным данным, крепления топливного насоса высокого давления на этих автомобилях могли быть зафиксированы с недостаточным усилием. По словам экспертов, этот технический дефект способен привести к серьёзным последствиям — утечке бензина. Причём риск пожара оказался абсолютно реальным.
Ранее в сентябре стало известно о возгорании автомобиля другой марки, принадлежащей Volkswagen, на котором был установлен двигатель с той же сборочной линии. Пламя охватило новый Lamborghini Urus 2025 года. Перед инцидентом водитель почувствовал стойкий запах бензина, а на приборной панели загорелся сигнал тревоги. К счастью, обошлось без жертв, но автовладелец до сих пор находится в шоке от пережитого.
Вслед за этим был зафиксирован ещё один инцидент, но на этот раз без открытого огня. При проверке этого случая, и тоже с Urus, специалисты обнаружили, что в его двигателе скопилось около 16 литров бензина.
Расследование показало, что проблема кроется в производственном процессе. Из-за неисправного сканера рабочие изначально использовали нештатный инструмент для затяжки, а последующая ручная проверка и подтяжка были проведены с нарушением регламента. Ответственность за этот дефект легла на инженеров Porsche, так как проблема была обнаружена на их производственной линии. Помимо 107 автомобилей самой Porsche, под отзыв также попали 14 кроссоверов Lamborghini Urus 2025 года и один Audi SQ7 того же модельного года.