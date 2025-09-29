Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini

Наибольшее количество машин, попадающих под отзыв, а именно 107, приходится на марку Porsche. Речь про модели Panamera, Panamera E-Hybrid и Cayenne, сошедшие с конвейера в период с 2024 года и на данный момент. Согласно официальным данным, крепления топливного насоса высокого давления на этих автомобилях могли быть зафиксированы с недостаточным усилием. По словам экспертов, этот технический дефект способен привести к серьёзным последствиям — утечке бензина. Причём риск пожара оказался абсолютно реальным.

Ранее в сентябре стало известно о возгорании автомобиля другой марки, принадлежащей Volkswagen, на котором был установлен двигатель с той же сборочной линии. Пламя охватило новый Lamborghini Urus 2025 года. Перед инцидентом водитель почувствовал стойкий запах бензина, а на приборной панели загорелся сигнал тревоги. К счастью, обошлось без жертв, но автовладелец до сих пор находится в шоке от пережитого.