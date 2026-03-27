Из-за услуги «подменный водитель» россиян могут лишить прав

«Если гражданин в состоянии опьянения сел и управлял автомобилем, в котором находился собственник, это однозначно подтверждает факт того, что владелец машины передал ему право управления. В таком случае собственнику транспорта грозит наказание», — сообщил юрист.

По его словам, согласно части 2 ст. 12.8 КоАП РФ, за передачу права управления автомобилем подменному водителю, который находился под воздействием какого-либо вещества, владельца машины могут оштрафовать на 45 тысяч рублей или лишить водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

