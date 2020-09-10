JAC назвал дату дебюта самого дешёвого электромобиля в России

В основе электрохэтчбека лежит платформа модели JAC S2. В движение его приводит 115-сильный электромотор, а в качестве коробки передач используется редуктор с режимами переднего и заднего хода. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 12 секунд, а максимальная скорость составляет 130 километров в час. По данным автопроизводителя, заряда батареи ёмкостью 39 киловатт-часов хватает на 280 километров, однако если поддерживать скорость 60 километров в час, то iEV7S сможет проехать все 360 километров.

В компании также подсчитали, что одна зарядка электрокара в России обойдётся примерно в 100 рублей. Если заряжать его от обычной розетки, то это займёт около 12 часов, от трёхфазной сети – семь часов, а в «быстром» режиме при напряжении 400 вольт потребуется всего час.