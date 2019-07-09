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16:13

Китайского автопроизводителя JAC оштрафовали за мошенничество

Компанию обязали выплатить 170 миллионов юаней, что составляет более 157 миллионов рублей

Пекинское муниципальное бюро экологии выписало штраф компании JAC Motors в размере 170 миллионов юаней за мошенничество с вредными выбросами, передает агентство «Синьхуа».
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Эксперты провели испытания трех новых моделей JAC и выяснили, что выхлоп этих автомобилей не соответствует экологическим стандартам, а система бортовой электроники, которая используется для оценки объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – установленным требованиям. Автопроизводитель нарушил закон о контроле за выбросами в атмосферу и такая продукция не должна была появиться на рынке.

Бюро постановило прекратить производство неэкологичных машин до тех пор, пока система не будет исправлена. Кроме того, у JAC изымут нелегальную прибыль с продажи этих автомобилей в размере 880 тысяч юаней. В сумме со штрафом это равно двойной стоимости 765 незаконно реализованных транспортных средств.

На днях JAC вывел новую модель на российский рынок рамный пикап T6 казахской сборки. Цены уже известны: они варьируются от 1 299 000 до 1 499 000 рублей за автомобиль с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 177 лошадиных сил либо со 136-сильным дизелем того же объема.

Источник: Xinhua
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