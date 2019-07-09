Китайского автопроизводителя JAC оштрафовали за мошенничество

Бюро постановило прекратить производство неэкологичных машин до тех пор, пока система не будет исправлена. Кроме того, у JAC изымут нелегальную прибыль с продажи этих автомобилей в размере 880 тысяч юаней. В сумме со штрафом это равно двойной стоимости 765 незаконно реализованных транспортных средств.

На днях JAC вывел новую модель на российский рынок – рамный пикап T6 казахской сборки. Цены уже известны: они варьируются от 1 299 000 до 1 499 000 рублей за автомобиль с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 177 лошадиных сил либо со 136-сильным дизелем того же объема.