Названы рублевые цены на новый китайский пикап

До России модель добралась в двух полноприводных модификациях: с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 177 лошадиных сил и со 136-сильным дизелем того же объема. Трансмиссия – безальтернативная шестиступенчатая «механика».

T6 можно заказать в двух комплектациях – Intermediate и Full Extra. В первом случае пикап укомплектован кондиционером, задним парктроником, CD-проигрывателем и 17-дюймовыми дисками. В топовом исполнении доступен кожаный салон, мультимедийная система и камера заднего вида.