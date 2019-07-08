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11:17

Названы рублевые цены на новый китайский пикап

Российские дилеры начали принимать заказы на JAC T6 казахской сборки

На российский рынок входит модель JAC T6. В продажу новинка поступит 1 сентября, однако цены уже известны: они варьируются от 1 299 000 до 1 499 000 рублей. В нашу страну китайские пикапы будут поставлять с казахского завода «СарыаркаАвтоПром».
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JAC T6 представляет собой рамный пятиместный пикап с двухрядной кабиной, сравнимый по габаритам с Toyota Hilux. В длину он достигает 5325 мм, а колесная база составляет 3090 мм. Пикап получил пружинную подвеску спереди и зависимую рессорную сзади, а также систему полного привода с жестким подключением передней оси.

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До России модель добралась в двух полноприводных модификациях: с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 177 лошадиных сил и со 136-сильным дизелем того же объема. Трансмиссия – безальтернативная шестиступенчатая «механика».

T6 можно заказать в двух комплектациях – Intermediate и Full Extra. В первом случае пикап укомплектован кондиционером, задним парктроником, CD-проигрывателем и 17-дюймовыми дисками. В топовом исполнении доступен кожаный салон, мультимедийная система и камера заднего вида.

КомплектацияIntermediateFull Extra
2.0T (177 сил)1 299 000 рублей1 399 000 рублей
2.0TD (136 сил)1 399 000 рублей1 499 000 рублей

T6 можно заказать в двух комплектациях – Intermediate и Full Extra. В первом случае пикап укомплектован кондиционером, задним парктроником, CD-проигрывателем и 17-дюймовыми дисками. В топовом исполнении доступен кожаный салон, мультимедийная система и камера заднего вида.

Главным конкурентом T6 в России станет китайский пикап Foton Tunland, который продается с 2016 года. Версия с 2,7-литровым дизелем мощностью 163 силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач стоит от 1 399 900 рублей.

По данным «Автостата», самой популярной моделью в сегменте пикапов по итогам первого квартала 2019 года оказался УАЗ «Пикап» (от 819 900 до 1 199 900 рублей), проданный в количестве 732 экземпляров. На втором месте Toyota Hilux (от 2 306 000 до 2 862 000 рублей) с результатом в 606 реализованных пикапа. Замыкает тройку Mitsubishi L200 (от 1 919 000 до 2 552 000 рублей), который за три месяца разошелся в количестве 329 штук.

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