JAC переделал модель N200 по просьбе российских ритейлеров

Также заказчик может может попросить, чтобы машину оборудовали поворотной осью. Эта версия шасси разработана для коммунальной сферы и предназначена для застройки под мусоровозы и другую спецтехнику.

Элементы крепления третьей оси специально для рынка РФ изготавливаются в усиленном исполнении. Новые крепления будут также использоваться на всех модификациях JAC N200 6х2 с подъёмной осью.

Наличие поворотной оси позволяет не только увеличить массу перевозимого груза без превышения весогабаритных нормативов, но и повысить маневренность техники: радиус поворота уменьшился с 7,7 до 6,1 м.

Грузоподъемность шасси нового JAC N200 6x2 полной массой 19 980 кг составляет 13 300 кг. Распределение нагрузки между двумя задними осями стандартное — 50 на 50%.