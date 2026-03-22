JAC переделал модель N200 по просьбе российских ритейлеров
Также заказчик может может попросить, чтобы машину оборудовали поворотной осью. Эта версия шасси разработана для коммунальной сферы и предназначена для застройки под мусоровозы и другую спецтехнику.
Элементы крепления третьей оси специально для рынка РФ изготавливаются в усиленном исполнении. Новые крепления будут также использоваться на всех модификациях JAC N200 6х2 с подъёмной осью.
Наличие поворотной оси позволяет не только увеличить массу перевозимого груза без превышения весогабаритных нормативов, но и повысить маневренность техники: радиус поворота уменьшился с 7,7 до 6,1 м.
Грузоподъемность шасси нового JAC N200 6x2 полной массой 19 980 кг составляет 13 300 кг. Распределение нагрузки между двумя задними осями стандартное — 50 на 50%.
Между тем, китайские производители грузовиков готовятся выйти на рынок Европы. Поднебесные электротраки имеют шансы стремительно завоевать европейский рынок благодаря более совершенным технологиям и более низким ценам.
Агентство Reuters выявило более полудюжины компаний, планирующих начать продажи тяжелых грузовиков на рынке Европы до конца 2026 года.