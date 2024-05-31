Huawei и JAC готовят китайский ответ Rolls-Royce и Mercedes-Maybach

Роскошный полноразмерный седан с электрической силовой установкой от Huawei и JAC выступит в значительно более высоком центовом сегменте, чем большинство «китайцев». Стоимость составит порядка миллиона юаней, что в пересчете на рубли равно 12,7 миллиона.

Это больше цены моделей премиум-марки Hongqi, которые называют «китайскими Rolls-Royce», но заметно уступает Hongqi L5 — самому дорогому автомобилю в истории Китая, который стоит пять миллионов юаней (63,6 миллиона рублей). За российский Aurus Komendant сейчас просят примерно на 14 миллионов меньше.