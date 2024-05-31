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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 18:31
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Huawei и JAC готовят китайский ответ Rolls-Royce и Mercedes-Maybach

Автомобиль могут представить уже в этом году
Huawei и JAC выпустят соперника Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. У совместного предприятия IT-гиганта Huawei и автопроизводителя JAC появится еще одна марка. Ее профилем станут ультрадорогие автомобили, которые бросят вызов — а в будущем, возможно, и превзойдут — модели Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. Об этом в интервью китайскому изданию QQ рассказал глава автомобильного подразделения Huawei Ю Чэндун. Первенца пока безымянная марка может представить уже к концу года.
Концепт JAC DE-FINE
Концепт JAC DE-FINE
© JAC
Мария Руцкая

Роскошный полноразмерный седан с электрической силовой установкой от Huawei и JAC выступит в значительно более высоком центовом сегменте, чем большинство «китайцев». Стоимость составит порядка миллиона юаней, что в пересчете на рубли равно 12,7 миллиона.

Это больше цены моделей премиум-марки Hongqi, которые называют «китайскими Rolls-Royce», но заметно уступает Hongqi L5 — самому дорогому автомобилю в истории Китая, который стоит пять миллионов юаней (63,6 миллиона рублей). За российский Aurus Komendant сейчас просят примерно на 14 миллионов меньше.

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Для Huawei партнерство с JAC будет далеко не первым участием в автопроизводстве. Сам техногигант машины не выпускает, но сотрудничает с соотечественниками из BAIC, Chery и Seres. На подходе совместная линейка с GAC, в которую войдут седан, внедорожник и минивэн.

Источник:QQ
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#JAC
#Китай
#Электрокары
#Новинки