Huawei и JAC готовят китайский ответ Rolls-Royce и Mercedes-Maybach

Huawei и JAC готовят китайский ответ Rolls-Royce и Mercedes-MaybachАвтомобиль могут представить уже в этом году
Роскошный полноразмерный седан с электрической силовой установкой от Huawei и JAC выступит в значительно более высоком центовом сегменте, чем большинство «китайцев». Стоимость составит порядка миллиона юаней, что в пересчете на рубли равно 12,7 миллиона.
Это больше цены моделей премиум-марки Hongqi, которые называют «китайскими Rolls-Royce», но заметно уступает Hongqi L5 — самому дорогому автомобилю в истории Китая, который стоит пять миллионов юаней (63,6 миллиона рублей). За российский Aurus Komendant сейчас просят примерно на 14 миллионов меньше.
Для Huawei партнерство с JAC будет далеко не первым участием в автопроизводстве. Сам техногигант машины не выпускает, но сотрудничает с соотечественниками из BAIC, Chery и Seres. На подходе совместная линейка с GAC, в которую войдут седан, внедорожник и минивэн.