JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России

JAC S7 предложат в России в трех уровнях оснащения: Basic, Comfort и Luxury. Причем две последние можно будет заказать как с двумя, так и с тремя рядами сидений. Стандартно кроссовер укомплектован свето­диодными ходовыми огнями, зеркалами с электро­приводом, кондици­онером и парой задних парк­троников, камерой заднего вида, 17-дюймовыми дисками и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. В списке доступных электронных ассистентов указаны системы экстренного тормо­жения, помощи при старте на подъёме и при спуске.

В комплектации Comfort предусмотрены полностью свето­диодная оптика, климат-контроль, боковые подушки безопасности и четыре датчика парковки.