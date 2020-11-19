JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России

JAC S7 предложат в России в трех уровнях оснащения: Basic, Comfort и Luxury. Причем две последние можно будет заказать как с двумя, так и с тремя рядами сидений. Стандартно кроссовер укомплектован светодиодными ходовыми огнями, зеркалами с электроприводом, кондиционером и парой задних парктроников, камерой заднего вида, 17-дюймовыми дисками и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. В списке доступных электронных ассистентов указаны системы экстренного торможения, помощи при старте на подъёме и при спуске.
В комплектации Comfort предусмотрены полностью светодиодная оптика, климат-контроль, боковые подушки безопасности и четыре датчика парковки.
JAC
В люксовом исполнении JAC S7 оборудован динамическими поворотниками, 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, передними креслами с функциями подогрева, вентиляции, массажа и памяти, а также люком с электроприводом и камерами кругового обзора.
На сайте указано, что S7 комплектуется бензиновым турбомотором мощностью 174 лошадиные силы, пару которому составит «робот» 6DCT с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Между тем, в конце октября в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на S7, для которого был заявлен 1,5-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
В Россию JAC S7 будут поставлять с казахстанского завода СарыаркаАвтоПром, где уже налажена сборка других моделей бренда, в том числе кроссоверов S3 и S5, пикапа T6, а также электромобиля iEV7S.