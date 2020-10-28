Появились подробности о семиместном кроссовере JAC для России

Среднеразмерный S7 достигает в длину 4776 миллиметров, в ширину – 1900 миллиметров, в высоту 1760, а расстояние между осями составляет 2750 миллиметров. Таким образом, по габаритам он сравним с Hyundai Santa Fe. Из ОТТС следует, что JAC S7 привезут в страну с безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает на бензине с октановым числом не менее 92. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Поставки S7 будут осуществляться с завода JAC в Казахстане – оттуда уже возят другие модели бренда, в том числе кроссоверы S3 и S5, пикап T6, а также электромобиль iEV7S. Сроки появления новинки пока не объявлены, как и цены. На домашнем рынке модель стоит от 70 тысяч юаней (чуть более 800 тысячи рублей по нынешнему курсу).