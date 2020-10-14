Стало известно, когда стильный лифтбек JAC появится в России

Китайский бренд JAC сертифицировал в России лифтбек J7, за облик которого отвечал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне. Новинка появится у российских дилеров в конце 2020 года. Но есть и плохая новость: лифибек оказался менее мощным, чем ожидалось изначально.