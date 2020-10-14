Стало известно, когда стильный лифтбек JAC появится в России

Для российского рынка 1,5-литровый турбомотор JAC J7 дефорсировали со 150 до 136 лошадиных сил. По заверениям автопроизводителя, этот агрегат несколько раз входил в десятку лучших двигателей года в Китае. Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор Punch VT3+. Привод – только передний.
JAC
Подвеска полностью независимая: спереди стойки McPherson, сзади — поперечные рычаги. Также заявлены дисковые тормоза всех колёс, стояночный тормоз с электрическим управлением и электроусилитель руля.
JAC
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В стандартной комплектации предусмотрены только фронтальные подушки безопасности. За доплату можно получить парктроники, камеру заднего вида и боковые подушки безопасности.
Цены объявят ближе к запуску модели. На домашнем рынке JAC J7 можно купить за 84,8 тысячи юаней (почти миллион рублей по текущему курсу).
JAC J7 будут поставлять в Россию с завода «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. На сегодняшний день модельная линейка бренда включает кроссоверы JAC S3 (от 874 тысяч рублей) и S5 (от 1 024 000 рублей), пикап T6 (1 399 000 рублей) и электромобиль iEV7S (2 299 000 рублей).