В Казахстане начали собирать китайские пикапы для России

Пикап JAC T6 будут поставлять на российский рынок в бензиновой и дизельной модификациях. Первая оснащается двухлитровым 177-сильным агрегатом, вторая – двигателем на «тяжелом топливе» того же объема, отдача которого составляет 136 лошадиных сил. Оба мотора сочетаются с безальтернативной «механикой» с шестью ступенями и полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.