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16:31

В Казахстане начали собирать китайские пикапы для России

«СарыаркаАвтоПром» запустил производство модели JAC T6

Пикап JAC T6 встал на конвейер завода «СарыаркаАвтоПром»: автомобили казахской сборки доберутся до российских дилеров до конца августа, а продажи стартуют 1 сентября.

Рамный T6 уже доступен для заказа в России по цене от 1 299 000 до 1 499 000 рублей. Для сравнения, основной конкурент новинки, китайский Foton Tunland, стоит от 1 399 900 рублей, а самая популярная модель в сегменте, УАЗ «Пикап», от 819 900 рублей.

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Пикап JAC T6 будут поставлять на российский рынок в бензиновой и дизельной модификациях. Первая оснащается двухлитровым 177-сильным агрегатом, вторая – двигателем на «тяжелом топливе» того же объема, отдача которого составляет 136 лошадиных сил. Оба мотора сочетаются с безальтернативной «механикой» с шестью ступенями и полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

По данным «Автостата», по итогам первой половины 2019 года в России было продано 1624 экземпляра УАЗ «Патриот», в также 1350 Toyota Hilux и 867 Mitsubishi L200.