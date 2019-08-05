В Казахстане начали собирать китайские пикапы для России

Рамный T6 уже доступен для заказа в России по цене от 1 299 000 до 1 499 000 рублей. Для сравнения, основной конкурент новинки, китайский Foton Tunland, стоит от 1 399 900 рублей, а самая популярная модель в сегменте, УАЗ «Пикап», от 819 900 рублей.
Пикап JAC T6 будут поставлять на российский рынок в бензиновой и дизельной модификациях. Первая оснащается двухлитровым 177-сильным агрегатом, вторая – двигателем на «тяжелом топливе» того же объема, отдача которого составляет 136 лошадиных сил. Оба мотора сочетаются с безальтернативной «механикой» с шестью ступенями и полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.
По данным «Автостата», по итогам первой половины 2019 года в России было продано 1624 экземпляра УАЗ «Патриот», в также 1350 Toyota Hilux и 867 Mitsubishi L200.