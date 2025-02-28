На УАЗе наладят сборку флагманского пикапа JAC

Решение о локальном производстве уже принято

Китайский пикап JAC J9 «пропишется» на УАЗе. «Соллерс» и JAC договорились о локализации производства флагманского пикапа J9 на мощностях завода в Ульяновске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по продажам «Джак Автомобиль» Сергея Садовенко, сборка пикапов стартует в июне-июле этого года. В дальнейшем на УАЗе планируется выпускать минивэн, который пока не представлен в линейке, продаваемой в России.