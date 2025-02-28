На УАЗе наладят сборку флагманского пикапа JAC

На УАЗе наладят сборку флагманского пикапа JACРешение о локальном производстве уже принято
В настоящее время у JAC «максимально активная фаза переговоров по прикладным вопросам, среди которых работа логистических цепочек, перевозки комплектов, передача автомобилей дилерам», рассказал Садовенко. Что касается JAC T9, доля реализации модели на сегодняшний день составляет 35−40 процентов от общего объема, и половина из этого объема приходится на корпоративные продажи. «Вообще продажи всех пикапов JAC занимают четверть от сегмента, а Т9 на протяжении последних четырех месяцев занимает первое место в Росси», — добавил Садовенко.
Упомянутый минивэн встанет на конвейер Ульяновского автозавода на стыке третьего и четвертого кварталов этого года. Ранее сообщалось, что «Соллерс» будет выпускать минивэн на базе JAC Refine RF8. Это семиместный автомобиль, который в Китае предлагается со связкой двухлитрового турбомотора и восьмиступенчатого автомата.
Sollers обещает богатую комплектацию, сдвижные двери с электроприводами, высокий уровень комфорта и безопасности, а также целую гамму электронных помощников водителя. В китайской спецификации у JAC Refine RF8 есть отдельный кондиционер для задних пассажиров, многослойные стекла, аудиосистема с 12 динамиками, амбиентная подсветка с 64 цветами, кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. В Китае JAC Refine RF8 в топ-комплектации стоит 210 тысяч юаней (30 тысяч долларов), российская цена будет зависеть от степени локализации.