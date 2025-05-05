Фотофакт: электрический кроссовер Jaecoo EJ6 уже в России

Еще в 2024 году новинка получила Одобрение типа транспортного средства

В России сфотографировали электрический кроссовер Jaecoo EJ6. Одобрение типа транспортного средства на эту модель Jaecoo получил еще в 2024 году, так что формально она готова к официальным продажам на российском рынке. Теперь же в распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии новинки, сделанные у одного из столичных дилерских центров бренда. Уточняется, что этот автомобиль предназначен для пресс-парка.