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Опубликовано 05 мая 2025, 14:10
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Фотофакт: электрический кроссовер Jaecoo EJ6 уже в России

Еще в 2024 году новинка получила Одобрение типа транспортного средства
В России сфотографировали электрический кроссовер Jaecoo EJ6. Одобрение типа транспортного средства на эту модель Jaecoo получил еще в 2024 году, так что формально она готова к официальным продажам на российском рынке. Теперь же в распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии новинки, сделанные у одного из столичных дилерских центров бренда. Уточняется, что этот автомобиль предназначен для пресс-парка.
Фотофакт: электрический кроссовер Jaecoo EJ6 уже в России
© Китайские-автомобили.рф
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Экземпляр Jaecoo EJ6, замеченный в Москве, полноприводный, на что указывает шильдик iWD на багажной двери. Такой кроссовер оснащен двумя электромоторами: тот, который установлен на передней оси, выдает 95 лошадиных сил, а задний — 184 силы. Их суммарная мощность составляет 279 лошадиных сил. Двухмоторный электрокар разгоняется до «сотни» за 6,5 секунды, а батареи емкостью 65,7 киловатт-часа хватает на 472 километра по циклу CLTC. Экспресс-зарядка от 20 до 80 процентов занимает полчаса.

Фотофакт: электрический кроссовер Jaecoo EJ6 уже в России

© Китайские-автомобили.рф

За основу Jaecoo EJ6 взят Chery iCar 03. Несколькими днями ранее стало известно, что на экспортных рынках название iCar «материнская» Chery использовать не будет во избежание конфликтов с Apple — именно ей принадлежат права на этот товарный знак. Тогда же сообщалось, что iCar переименуют в iCaur, однако в России решили использовать уже существующий бренд Jaecoo.

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Оригинальный iCar 03 оснащается двухзонным климат-контролем, 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы и аудиосистемой с восемью динамиками. Опционально предложены панорамная крыша и штатный видеорегистратор. В более дорогих исполнениях динамиков 12, есть функции массажа и вентиляции водительского кресла и выдвижная подножка для кресла пассажира спереди. Самый же дорогой iCar 03 укомплектован продвинутым автопилотом уровня L2+.

Сроки запуска Jaecoo EJ6 в России пока не объявлены.