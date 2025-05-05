Фотофакт: электрический кроссовер Jaecoo EJ6 уже в России

Фотофакт: электрический кроссовер Jaecoo EJ6 уже в РоссииЕще в 2024 году новинка получила Одобрение типа транспортного средства
Экземпляр Jaecoo EJ6, замеченный в Москве, полноприводный, на что указывает шильдик iWD на багажной двери. Такой кроссовер оснащен двумя электромоторами: тот, который установлен на передней оси, выдает 95 лошадиных сил, а задний — 184 силы. Их суммарная мощность составляет 279 лошадиных сил. Двухмоторный электрокар разгоняется до «сотни» за 6,5 секунды, а батареи емкостью 65,7 киловатт-часа хватает на 472 километра по циклу CLTC. Экспресс-зарядка от 20 до 80 процентов занимает полчаса.
За основу Jaecoo EJ6 взят Chery iCar 03. Несколькими днями ранее стало известно, что на экспортных рынках название iCar «материнская» Chery использовать не будет во избежание конфликтов с Apple — именно ей принадлежат права на этот товарный знак. Тогда же сообщалось, что iCar переименуют в iCaur, однако в России решили использовать уже существующий бренд Jaecoo.
Оригинальный iCar 03 оснащается двухзонным климат-контролем, 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы и аудиосистемой с восемью динамиками. Опционально предложены панорамная крыша и штатный видеорегистратор. В более дорогих исполнениях динамиков 12, есть функции массажа и вентиляции водительского кресла и выдвижная подножка для кресла пассажира спереди. Самый же дорогой iCar 03 укомплектован продвинутым автопилотом уровня L2+.
Сроки запуска Jaecoo EJ6 в России пока не объявлены.