Jaecoo в России превратится в Jeland

«АГР» объявил о начале подготовки к выводу новой марки на российский рынок. Бренд Jeland пополнит «современную российскую автомобильную экосистему», которую «АГР» и Defetoo создают на долгосрочной основе.

«Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на 1 половину 2026 года. Дополнительная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода на рынок будет представлена позднее», — отмечается в релизе «АГР», поступившем в Motor.

О том, какие автомобили будут выпускаться под брендом Jeland, компания официально не сообщила. При этом анонс нового бренда совпал по времени с появлением информации о начале работы бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге и старте выпуска там трех моделей Jaecoo.

Ранее появлялась неофициальная информация, что Jaecoo в России будет переименован в Jeland.

Юридическому лицу «Джейленд Рус» уже сейчас принадлежит официальный сайт Jaecoo в России.