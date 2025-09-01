Новости
Опубликовано 01 сентября 2025, 18:09
2 мин.

Стартовали продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover. Раскрыта цена

Он доступен в двух комплектациях с безальтернативным передним приводом
Jaecoo J7 в духе Range Rover вышел на рынок. Марка Jaecoo объявила о старте российских продаж особого J7 с решеткой радиатора в стиле Range Rover Evoque. В Китае такой кроссовер появился почти год назад под именем Chery Tiggo 7 с приставкой High Energy Edition, а в России он позиционируется как спецверсия Jaecoo J7, призванная отметить двухлетнее присутствие марки на нашем рынке. Стоимость с учетом трейд-ина — Стандартный J7 сейчас оценивается минимум в 2 909 900 рублей без скидок и акций.
Стартовали продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover. Раскрыта цена
© Jaecoo
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Помимо решетки радиатора, спецверсия отличается иной нижней частью бампера, заостренными внешними зеркалами и скрытыми выхлопными трубами. Доступно пять цветов экстерьера: зеленый, серебристый, серо-голубой, черный и белый; к первым трем можно добавить черную крышу. Такой Jaecoo J7 предлагают в комплектациях Limited Edition и Limited Edition TOP.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Jaecoo

В базовой у него 18-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, зеркала с электроприводом и обогревом. В салоне — фронтальные и боковые подушки безопасности, 13,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Есть камера заднего вида, парктроники, помощник при старте в гору и дистанционный запуск мотора.

Читайте на тему:

В версии подороже J7 дооборудован панорамным люком в крыше, передними датчиками парковки и камерой кругового обзора на 540 градусов. Такому кроссоверу положены двухзонный климат-контроль, сиденья первого ряда с вентиляцией, беспроводная зарядка, дверь багажника с электроприводом и расширенный пакет ассистентов. Цена с выгодой по трейд-ину — 2 859 900 рублей.

Двигатель другой — вместо мотора 1.6 это полуторалитровый агрегат на 147 сил, работающий в паре с роботизированной коробкой. Привод, в отличие от обычного J7, только передний. На спецверсию дают гарантию три года или 100 тысяч километров пробега.

В планах Jaecoo на Россию значится и компактный кроссовер J6. Он сравним по размеру с Toyota C-HR и, скорее всего, будет самым дешевым в линейке. Но его придется подождать: недавно дебют перенесли на весну 2026 года.

Источник:Пресс-служба Jaecoo
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Jaecoo
#J7
#Кроссоверы
#Новинки
#Россия