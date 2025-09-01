Стартовали продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover. Раскрыта цена

Стартовали продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover. Раскрыта ценаОн доступен в двух комплектациях с безальтернативным передним приводом
Помимо решетки радиатора, спецверсия отличается иной нижней частью бампера, заостренными внешними зеркалами и скрытыми выхлопными трубами. Доступно пять цветов экстерьера: зеленый, серебристый, серо-голубой, черный и белый; к первым трем можно добавить черную крышу. Такой Jaecoo J7 предлагают в комплектациях Limited Edition и Limited Edition TOP.
В базовой у него 18-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, зеркала с электроприводом и обогревом. В салоне — фронтальные и боковые подушки безопасности, 13,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Есть камера заднего вида, парктроники, помощник при старте в гору и дистанционный запуск мотора.
В версии подороже J7 дооборудован панорамным люком в крыше, передними датчиками парковки и камерой кругового обзора на 540 градусов. Такому кроссоверу положены двухзонный климат-контроль, сиденья первого ряда с вентиляцией, беспроводная зарядка, дверь багажника с электроприводом и расширенный пакет ассистентов. Цена с выгодой по трейд-ину — 2 859 900 рублей.
Двигатель другой — вместо мотора 1.6 это полуторалитровый агрегат на 147 сил, работающий в паре с роботизированной коробкой. Привод, в отличие от обычного J7, только передний. На спецверсию дают гарантию три года или 100 тысяч километров пробега.
В планах Jaecoo на Россию значится и компактный кроссовер J6. Он сравним по размеру с Toyota C-HR и, скорее всего, будет самым дешевым в линейке. Но его придется подождать: недавно дебют перенесли на весну 2026 года.