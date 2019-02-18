На заброшенной ферме нашли старый Jaguar, про который забыли на 36 лет

Найденный Jaguar оснащен топовым для модели двигателем — рядной «шестеркой» объемом 3,8 литра и мощностью 223 лошадиные силы. Седан также укомплектован дифференциалом повышенного трения, дисковыми тормозами на всех колесах, усилителем руля и автоматической коробкой передач. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) такой автомобиль мог разгоняться за 8,5 секунды.
Судя по наклейкам на стекле последний раз автомобиль регистрировали в 1983 году. У «Ягуара» сохранился оригинальный салон, хотя некоторые элементы требуют ремонта. В багажнике седана нашлись заводские полированные колпаки в идеальном состоянии.
Цена автомобиля после реставрации может составить 30-35 тысяч долларов (2-2,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Ранее на территории заброшенной фабрики в Филадельфии нашли простоявший там более 40 лет Packard Six 1927 года. Прежде машина принадлежала владельцу фабрики, который использовал ее для ежедневных поездок. Пробег автомобиля составляет около 16 тысяч километров.