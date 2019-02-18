На заброшенной ферме нашли старый Jaguar, про который забыли на 36 лет

Судя по наклейкам на стекле последний раз автомобиль регистрировали в 1983 году. У «Ягуара» сохранился оригинальный салон, хотя некоторые элементы требуют ремонта. В багажнике седана нашлись заводские полированные колпаки в идеальном состоянии.

Цена автомобиля после реставрации может составить 30-35 тысяч долларов (2-2,3 миллиона рублей по текущему курсу).