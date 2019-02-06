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15:08

На заброшенной фабрике нашли довоенный Packard, простоявший там более 40 лет

Пробег автомобиля составляет около 16 тысяч километров

На территории заброшенной фабрики в Филадельфии нашли простоявший там более 40 лет Packard Six 1927 года. Прежде машина принадлежала владельцу фабрики, который использовал ее для ежедневных поездок. Пробег автомобиля составляет около 16 тысяч километров.

Судя по архивным записям, первый собственник машины купил седан в 1927 году. В 40-х автомобиль выкупил владелец фабрики и ездил на нем около 10 лет. Где-то в 50-х Packard сломался и сначала хранился в гараже частного дома, но потом хозяин перевез его на фабрику. Здесь автомобиль простоял с 1974 года по январь 2019-го.

На «Паккарде» до сих пор сохранились соответствующие периоду выпуска машины элементы интерьера. Это откидные жалюзи на задних окнах, перекладина, выполняющая роль подставки для ног, деревянный руль и напольный обогреватель.

Видео: IronTrap Garage

Ранее с подземной парковки одного из зданий в Турине извлекли простоявшую там 35 лет Alfa Romeo Giulietta SZ образца 1962. Автомобиль выставили на аукционе и продали за а 567 тысяч евро (42,5 миллиона рублей).

Источник: Autoclassics
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