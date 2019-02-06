На заброшенной фабрике нашли довоенный Packard, простоявший там более 40 лет

Судя по архивным записям, первый собственник машины купил седан в 1927 году. В 40-х автомобиль выкупил владелец фабрики и ездил на нем около 10 лет. Где-то в 50-х Packard сломался и сначала хранился в гараже частного дома, но потом хозяин перевез его на фабрику. Здесь автомобиль простоял с 1974 года по январь 2019-го.
На «Паккарде» до сих пор сохранились соответствующие периоду выпуска машины элементы интерьера. Это откидные жалюзи на задних окнах, перекладина, выполняющая роль подставки для ног, деревянный руль и напольный обогреватель.
Видео: IronTrap Garage
Ранее с подземной парковки одного из зданий в Турине извлекли простоявшую там 35 лет Alfa Romeo Giulietta SZ образца 1962. Автомобиль выставили на аукционе и продали за а 567 тысяч евро (42,5 миллиона рублей).