На заброшенной фабрике нашли довоенный Packard, простоявший там более 40 лет

Судя по архивным записям, первый собственник машины купил седан в 1927 году. В 40-х автомобиль выкупил владелец фабрики и ездил на нем около 10 лет. Где-то в 50-х Packard сломался и сначала хранился в гараже частного дома, но потом хозяин перевез его на фабрику. Здесь автомобиль простоял с 1974 года по январь 2019-го.