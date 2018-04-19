Jaguar XE и XF получили новую «спортивную» версию

Компания Jaguar представила специальную версию моделей XE и XF под названием 300 Sport. От обычных модификаций она отличается оформлением экстерьера и интерьера, а также расширенным набором стандартного оборудования.

Jaguar XE и XF 300 Sport оснащены двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, совмещенной с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С нуля до 100 километров в час машины способны разгоняться за 5,7 и 5,9 секунды соответственно.

Детали машин спецсерии, такие как боковые зеркала, задний спойлер и обрамление решетки радиатора, окрашены в серый цвет. Для моделей доступны 19- или 20-дюймовые колесные диски, брендированные тормозные суппорты и собственная цветовая гамма окраски кузова.

Салон Jaguar XE и XF 300 Sport отделан кожей с желтой прострочкой. В списке оснащения: накладки на пороги, мультимедийная ситема Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, алюминиевые накладки на педали и безрамочное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения.

На российском рынке Jaguar XE и XF доступны по цене от 2 206 000 и 2 815 000 рублей соответственно. Обе модели предлагаются с 2,0- или 3,0-литровыми бензиновыми турбомоторами, а также с дизельными двигателями объемом 2,0 литра. Отдача агрегатов составляет от 200 до 380 лошадиных сил.