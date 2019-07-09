Искусственный интеллект Jaguar позаботится о настроении водителя

Например, система сможет делать свет в салоне более мягким и успокаивающим, переключать на мультимедийной системе треки или просто включать любимый плейлист водителя. Если она «увидит», что водитель устал, температура в салоне автоматически перестроится на более низкую, чтобы немного взбодрить водителя и помочь ему доехать до пункта назначения.