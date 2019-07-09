Искусственный интеллект Jaguar позаботится о настроении водителя

Как пояснили представители компании, новая технология будет собирать данные с камер и биометрических датчиков, анализировать их и на основе полученных данных делать вывод о настроении водителя. В зависимости от этого, автомобиль сможет самостоятельно менять некоторые настройки, чтобы сделать поездку комфортнее. В частности, будет регулироваться обогрев сидений, температура в салоне, настройки освещения и мультимедийной системы.
Например, система сможет делать свет в салоне более мягким и успокаивающим, переключать на мультимедийной системе треки или просто включать любимый плейлист водителя. Если она «увидит», что водитель устал, температура в салоне автоматически перестроится на более низкую, чтобы немного взбодрить водителя и помочь ему доехать до пункта назначения.
«Индивидуальный подход к каждому человеку и применение знаний, накопленных нами в течение последних лет работы, гарантируют, что наши клиенты смогут комфортно и спокойно находиться в автомобиле в любых условиях поездки – даже в монотонных путешествиях по шоссе», -- заявил доктор Стив Айли, медицинский специалист марки.
Первое время система будет учиться, реагируя на каждое, даже самое незаметное изменение в мимике водителя. А в будущем, поскольку технология станет работать на базе современного искусственного интеллекта, она научится лучше понимать водителя, а еще запомнит его предпочтения, чтобы настройки максимально точно соответствовали потребностям человека.
Помимо основной системы, британский производитель тестирует аналогичную технологию для пассажиров заднего ряда, которая собирает данные с камер, установленных в подголовниках передних кресел. В отличие от системы для водителя, версия для заднего дивана будет наоборот приглушать свет и повышать температуру, если заметит признаки усталости, чтобы пассажирам было легче уснуть.