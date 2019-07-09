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13:03

Искусственный интеллект Jaguar позаботится о настроении водителя

Система будет анализировать выражение лица и автоматически менять настройки

Компания Jaguar Land Rover создаст собственную технологию на базе искусственного интеллекта, которая позаботится о настроении водителя и поможет ему снять стресс и напряжение. Система будет анализировать выражение лица человека и в зависимости от него менять настройки мультимедиа, климат-контроля и освещения.
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Как пояснили представители компании, новая технология будет собирать данные с камер и биометрических датчиков, анализировать их и на основе полученных данных делать вывод о настроении водителя. В зависимости от этого, автомобиль сможет самостоятельно менять некоторые настройки, чтобы сделать поездку комфортнее. В частности, будет регулироваться обогрев сидений, температура в салоне, настройки освещения и мультимедийной системы.

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Например, система сможет делать свет в салоне более мягким и успокаивающим, переключать на мультимедийной системе треки или просто включать любимый плейлист водителя. Если она «увидит», что водитель устал, температура в салоне автоматически перестроится на более низкую, чтобы немного взбодрить водителя и помочь ему доехать до пункта назначения.

«Индивидуальный подход к каждому человеку и применение знаний, накопленных нами в течение последних лет работы, гарантируют, что наши клиенты смогут комфортно и спокойно находиться в автомобиле в любых условиях поездки – даже в монотонных путешествиях по шоссе», -- заявил доктор Стив Айли, медицинский специалист марки.

Первое время система будет учиться, реагируя на каждое, даже самое незаметное изменение в мимике водителя. А в будущем, поскольку технология станет работать на базе современного искусственного интеллекта, она научится лучше понимать водителя, а еще запомнит его предпочтения, чтобы настройки максимально точно соответствовали потребностям человека.

Помимо основной системы, британский производитель тестирует аналогичную технологию для пассажиров заднего ряда, которая собирает данные с камер, установленных в подголовниках передних кресел. В отличие от системы для водителя, версия для заднего дивана будет наоборот приглушать свет и повышать температуру, если заметит признаки усталости, чтобы пассажирам было легче уснуть.

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