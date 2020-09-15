Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён: все подробности

Впрочем, главный инженер проекта Колин Киркпатрик не устает говорить, что это больше, чем просто плановый фейслифтинг. C ним трудно не согласиться: помимо немного освежённой внешности кроссовер получил совершенно новый интерьер — с другой, более богато отделанной передней панелью и современной мультимедиа-системой Pivi Pro. Не говоря уже о новой линейке силовых агрегатов, среди которых отныне — только рядные моторы унифицированного семейства Ingenium: бензиновые и дизельные, четырёх- и шестицилиндровые.

Изменения внешности невелики, хотя они и серьёзнее, чем кажутся на первый взгляд: в списке новых деталей не только пластиковые навесные компоненты (бампера и оптика), но и штампованные внешние панели — капот и задняя дверь.