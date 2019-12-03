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12:51

Посмотрите на одну из самых сложных трасс для машинок Hot Wheels

Безумный трек построен производителем масштабных моделей вместе с Jaguar

© Jaguar / Hot Wheels
Сергей Ильин
Американская фабрика игрушек Hot Wheels и фирма Jaguar отпраздновали дебют обновленного F-Type созданием сложной трассы для моделей машинок в масштабе 1:64. В игрушечный полигон превратили дизайн-студию Jaguar: трек длиной 232 метра проходил по эскизам спорткара F-Type, по столам дизайнеров и даже по лестнице.

Получившийся трек Hot Wheels похож на игрушечный только масштабами: от старта к финишу моделька F-Type должна преодолеть 25 «мертвых петель» и четыре трамплина, трижды подпрыгивать на сложных участках и проехать под четырьмя мостами.

Для того чтобы игрушка сохранила инерцию, предусмотрены 55 бустеров. Причем заявленная «масштабная скорость» (scale speed) совсем не детская: если бы машинка была размером с настоящую, то она разогналась бы до 483 километров в час — это на 183 километра в час быстрее максимальной скорости настоящего 575-сильного Jaguar F-Type R. Фактическая скорость намного меньше: около 7,5 километра в час.

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Закамуфлированная игрушка в формате 1:64 проезжает через салон одного из настоящих F-Type, спускается со второго этажа студии на первый и финиширует около спорткара в фирменном ярко-синем цвете. Литая моделька Hot Wheels очень похожа на оригинал: проработана заправочная горловина, зеркала, дверные ручки, антенна и выхлопные патрубки.

Хотя 232-метровый трек в британской лаборатории не рекордный по длине (две недели назад гонщик NASCAR Джоуи Логано построил в своем гараже почти 600-метровую игрушечную трассу), по конфигурации и сложности совместному проекту Jaguar и Hot Wheels нет равных.

Вероятно, масштабные модельки обновленного Jaguar F-Type от Hot Wheels поступят в продажу одновременно с оригинальной моделью. Цена игрушечных машинок пока не называется.