Посмотрите на одну из самых сложных трасс для машинок Hot Wheels

Получившийся трек Hot Wheels похож на игрушечный только масштабами: от старта к финишу моделька F-Type должна преодолеть 25 «мертвых петель» и четыре трамплина, трижды подпрыгивать на сложных участках и проехать под четырьмя мостами.
Для того чтобы игрушка сохранила инерцию, предусмотрены 55 бустеров. Причем заявленная «масштабная скорость» (scale speed) совсем не детская: если бы машинка была размером с настоящую, то она разогналась бы до 483 километров в час — это на 183 километра в час быстрее максимальной скорости настоящего 575-сильного Jaguar F-Type R. Фактическая скорость намного меньше: около 7,5 километра в час.
Закамуфлированная игрушка в формате 1:64 проезжает через салон одного из настоящих F-Type, спускается со второго этажа студии на первый и финиширует около спорткара в фирменном ярко-синем цвете. Литая моделька Hot Wheels очень похожа на оригинал: проработана заправочная горловина, зеркала, дверные ручки, антенна и выхлопные патрубки.
Хотя 232-метровый трек в британской лаборатории не рекордный по длине (две недели назад гонщик NASCAR Джоуи Логано построил в своем гараже почти 600-метровую игрушечную трассу), по конфигурации и сложности совместному проекту Jaguar и Hot Wheels нет равных.
Вероятно, масштабные модельки обновленного Jaguar F-Type от Hot Wheels поступят в продажу одновременно с оригинальной моделью. Цена игрушечных машинок пока не называется.