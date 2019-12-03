Посмотрите на одну из самых сложных трасс для машинок Hot Wheels

Получившийся трек Hot Wheels похож на игрушечный только масштабами: от старта к финишу моделька F-Type должна преодолеть 25 «мертвых петель» и четыре трамплина, трижды подпрыгивать на сложных участках и проехать под четырьмя мостами.

Для того чтобы игрушка сохранила инерцию, предусмотрены 55 бустеров. Причем заявленная «масштабная скорость» (scale speed) совсем не детская: если бы машинка была размером с настоящую, то она разогналась бы до 483 километров в час — это на 183 километра в час быстрее максимальной скорости настоящего 575-сильного Jaguar F-Type R. Фактическая скорость намного меньше: около 7,5 километра в час.