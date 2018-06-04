В компании считают, что преимущества электромобилей можно использовать и в этом сегменте

Пульс

Jaguar задумался об электрическом гиперкаре

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4 июня 2018

Компания Jaguar рассматривает возможность выпуска электрического гиперкара. По мнению технического директора марки Дэйва Шоу, у электромобилей больше позитивных, чем негативных сторон, и все их можно использовать не только в массовом сегменте. Об этом сообщает издание Motoring.

[Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так](https://motor.ru/selector/cancelledcars.htm)

Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так

В качестве примера Шоу приводит Rimac и McLaren. По последней информации, последний также работает над гиперкаром с электрической силовой установкой.

Однако подобный автомобиль появится в линейке Jaguar нескоро. Для начала британский производитель разработает семейство обычных электрокаров, чтобы компенсировать затраты на разработку новой платформы.

Предвестник гиперкара Jaguar — концептуальный C-X75 — дебютировал на парижском автосалоне в 2010 году. Двухдверку оснастили четырьмя электромоторами, каждый из которых развивает 195 лошадиных сил и 400 Нм крутящего комната, а также парой 94-сильных газовых микротурбин. Они могли либо подзаряжать батареи, либо непосредственно питать моторы.

Jaguar C-X75

Jaguar C-X75

Позднее Jaguar C-X75 получил гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литровый «четверки» мощностью более 500 сил и двух электромоторов. С места до 100 километров в час C-X75 мог разгоняться за три секунды. Максимальная скорость — 330 километров в час.

В 2012 году компания решила закрыть проект C-X75 и отказаться от запуска гиперкара в серию. Причиной стала нестабильная экономическая ситуация и негативная оценка спроса на модель.

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