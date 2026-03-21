Jaguar отменил разработку купе F-type ради неудачного ребрендинга

Оказалось, что в портфеле бренда был не только почти готовый к запуску проект флагманского седана XJ, но и новые поколения XF и F-Pace, а главное — спорткар F-Type.

Каллум, покинувший компанию в 2019 году, подтвердил, что работа над наследником двухдверного спорткара Jaguar велась. Насколько далеко зашел проект — неизвестно. Но с учетом того, что оригинальный F-Type дизайнер называет одним из последних великих Jaguar, потеря преемника выглядит особенно горько на фоне рыночного голода по классическим переднемоторным спорткарам.

Новый XF и F-Pace также были готовы (по крайней мере, на уровне дизайна), но их отменили. В итоге вместо трех потенциально живых моделей британцы сосредоточились на одной — четырехдверном электрическом GT под названием Type 00. Сама машина, по словам Каллума, «смелая, дерзкая и обладает многими хорошими дизайнерскими качествами, но она не красива. А Jaguar должны быть красивыми». Он также назвал стилистику Type 00 «слишком ретро-ориентированной».

Серийная версия должна сохранить радикальную внешность концепта, но с более длинную колесную базу и две дополнительные двери. Техника уже анонсирована: три электромотора (один спереди и два сзади) обеспечат совокупную отдачу более 1000 л.с.

В рамках новой концепции модель Type 00 должна вывести марку Jaguar в премиум-сегмент выше BMW и Mercedes, на уровень Bentley и Rolls-Royce.

