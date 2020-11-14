Jaguar может отказаться от нескольких моделей

Окончательное решение о сокращении модельного ряда Jaguar ещё не принято, но первой жертвой в этом случае станет грядущий флагман — электрический седан XJ. Марка уже потратила на его разработку десятки миллионов долларов, но Боллоре обеспокоен его сомнительными перспективами на рынке. Летом премьеру нового XJ уже отложили до третьего квартала 2021 года. Если проект отменят, тем самым британцы поставят крест ещё на трёх перспективных моделях на той же электрической платформе. Другие кандидаты на снятие с производства — седаны XE и XF, популярность которых оставляет желать лучшего.