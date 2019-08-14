Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Оксфордский словарь английского языка официально признан авторитетным лингвистическим источником. Для англоговорящего мира он является надежным справочником по значению, истории и произношению более чем 600 000 слов – как устаревших, так и современных.

Согласно текущему описанию в Оксфордском словаре, термин «автомобиль» означает «дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем (обычно двигателем внутреннего сгорания) и предназначенное для транспортировки водителя и небольшого количества пассажиров, обычно имеющее два передних и два задних колеса; используется в частных или коммерческих целях, а также для досуга».