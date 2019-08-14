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15:59

Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Согласно Оксфордскому словарю, электрический кроссовер марки не попадает под определение машины

Компания Jaguar выступила с инициативой изменить определение слова «автомобиль» («car») в Оксфордском словаре английского языка. А все потому, что в историческом документе в описании этого слова ничего не сказало о машинах с нулевым уровнем выбросов.

Оксфордский словарь английского языка официально признан авторитетным лингвистическим источником. Для англоговорящего мира он является надежным справочником по значению, истории и произношению более чем 600 000 слов – как устаревших, так и современных.

Согласно текущему описанию в Оксфордском словаре, термин «автомобиль» означает «дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем (обычно двигателем внутреннего сгорания) и предназначенное для транспортировки водителя и небольшого количества пассажиров, обычно имеющее два передних и два задних колеса; используется в частных или коммерческих целях, а также для досуга».

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Вместе с тем, на сайте с собранием онлайн-словарей Оксфордского университета определение слова «car» еще короче: «дорожное транспортное средство, обычно с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания и способное перевозить небольшое количество людей».

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В Jaguar посчитали, что такое определение устарело и направили издательскому дому в Оксфорде заявление с просьбой уточнить значение данного слова. В компании предложили дополнить его фразой «транспортные средства с альтернативными силовыми установками, в том числе электрическими».

К последним относится кроссовер I-Pace, который приводит в движение пара электромоторов – по одному на каждой оси. Суммарно они выдают 696 Нм крутящего момента, которые доступны с первой секунды разгона. На то, чтобы развить 100 километров в час, кроссоверу требуется 4,8 секунды. Максимальная скорость составляет 200 километров в час. Под полом электромобиля расположен блок батарей LG общим весом 650 килограммов, который обеспечивает запас хода до 380 километров.