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13:12

Объявлены цены на обновленный Jaguar XE в России

Автомобили 2020 модельного года уже доступны для заказа

© Jaguar
Компания Jaguar выводит на российский рынок седан XE 2020 модельного года. С понедельника, 18 ноября, новинку можно заказать у дилеров по цене от 2 844 000 до от 3 406 000 рублей.

С обновлением Jaguar XE лишился механической коробки передач и компрессорных моторов. В числе внешних изменений – новые бамперы, узкие задние фонари, а также доступный стайлинг-пакет R-Dynamic. В салоне появился рычаг коробки передач вместо шайбы, на дверных панелях изменилась комбинация клавиш. Помимо всего перечисленного, XE получил цифровую приборную панель и руль от I-Pace.

КомплектацияЦена в рублях
Sот 2 844 000
SEот 2 990 000
R-Dynamic Sот 3 007 000
R-Dynamic SEот 3 154 000
R-Dynamic HSEот 3 406 000

Обновленная модель доступна в модификациях с задним либо полным приводом, бензиновыми моторами объемом 2,0 литра мощностью 249 и 300 лошадиных сил и 180-сильным дизелем в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». В список стандартного оснащения входят 18-дюймовые диски, светодиодная головная оптика и задние фонари, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида и система удержания полосы движения.

За доплату можно заказать мультимедийную систему Touch Pro Duo. Кроме того, XE стал первой моделью в своем сегменте, оснащенной зеркалом заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран.