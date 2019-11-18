Объявлены цены на обновленный Jaguar XE в России

Обновленная модель доступна в модификациях с задним либо полным приводом, бензиновыми моторами объемом 2,0 литра мощностью 249 и 300 лошадиных сил и 180-сильным дизелем в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». В список стандартного оснащения входят 18-дюймовые диски, светодиодная головная оптика и задние фонари, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида и система удержания полосы движения.