Объявлены цены на обновленный Jaguar XE в России

С обновлением Jaguar XE лишился механической коробки передач и компрессорных моторов. В числе внешних изменений – новые бамперы, узкие задние фонари, а также доступный стайлинг-пакет R-Dynamic. В салоне появился рычаг коробки передач вместо шайбы, на дверных панелях изменилась комбинация клавиш. Помимо всего перечисленного, XE получил цифровую приборную панель и руль от I-Pace.
|Комплектация
|Цена в рублях
|S
|от 2 844 000
|SE
|от 2 990 000
|R-Dynamic S
|от 3 007 000
|R-Dynamic SE
|от 3 154 000
|R-Dynamic HSE
|от 3 406 000
Обновленная модель доступна в модификациях с задним либо полным приводом, бензиновыми моторами объемом 2,0 литра мощностью 249 и 300 лошадиных сил и 180-сильным дизелем в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». В список стандартного оснащения входят 18-дюймовые диски, светодиодная головная оптика и задние фонари, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида и система удержания полосы движения.
За доплату можно заказать мультимедийную систему Touch Pro Duo. Кроме того, XE стал первой моделью в своем сегменте, оснащенной зеркалом заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран.