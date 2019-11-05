«Заряженный» электрокар Jaguar I-Pace: искусственный звук и динамика Cayenne Turbo

Внешне Lister SUV-E легко отличить от I-Pace по новому карбоновому обвесу, состоящему из расширителей арок, капота, бамперов, спойлера, диффузора и переднего сплиттера. Кроме того, кроссовер лишился логотипов Jaguar, получил эксклюзивные низкопрофильные колёса Lister, регулируемую по высоте подвеску и карбоно-керамические тормоза. Инженерам Lister Cars удалось сэкономить 100 килограммов веса: SUV-E весит 2033 килограмма.

Фотографий салона пока нет, но Lister предлагает клиентам перешить салон кожей Nappa в любом цвете: доступно 60 оттенков и 200 сочетаний на выбор.