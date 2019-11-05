«Заряженный» электрокар Jaguar I-Pace: искусственный звук и динамика Cayenne Turbo

Английский автопроизводитель Lister специализируется на глубокой модернизации «Ягуаров», но если раньше за основу брали топовые модели с V8, то SUV-E — дебютный проект с электромобилем. Подробностей об отдаче электромотора и запасе хода нет, но не исключено, что увеличение мощности с 400 лошадиных сил далось ценой уменьшения запаса хода с 470 километров по циклу WLTP, ведь об изменении ёмкости батарей не сообщается.
Фото: Lister
Внешне Lister SUV-E легко отличить от I-Pace по новому карбоновому обвесу, состоящему из расширителей арок, капота, бамперов, спойлера, диффузора и переднего сплиттера. Кроме того, кроссовер лишился логотипов Jaguar, получил эксклюзивные низкопрофильные колёса Lister, регулируемую по высоте подвеску и карбоно-керамические тормоза. Инженерам Lister Cars удалось сэкономить 100 килограммов веса: SUV-E весит 2033 килограмма.
Фотографий салона пока нет, но Lister предлагает клиентам перешить салон кожей Nappa в любом цвете: доступно 60 оттенков и 200 сочетаний на выбор.
По традиции, изделие Lister будет выпущено ограниченным тиражом. Число экземпляров не называется: степень эксклюзивности будет зависеть от количества предзаказов. Базовая цена уже объявлена: SUV-E обойдётся как минимум в 125 тысяч фунтов стерлингов или 10,2 миллиона рублей по текущему курсу.
Желающим получить мощный I-Pace не обязательно обращаться к Lister: руководство Jaguar подтвердило работу над «заряженной» версией I-Pace SVR.