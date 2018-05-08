575-сильные Jaguar XJ и F-Type стали гоночным такси на Нюрбургринге

Компания Jaguar запустила на «Северной петле» Нюрбургринга гоночное такси. Любой желающий сможет проехать в качестве пассажира на «заряженном» купе F-Type SVR и седане XJR575. Управлять автомобилями будут профессиональные гонщики.

Стоимость поездки вне зависимости от автомобиля составляет 199 евро (почти 15 тысяч рублей по текущему курсу) за один 20,8-километровый круг Нюрбургринга. Забронировать место в машине можно на специальном сайте. По окончании поездки каждый пассажир гоночного такси получит видеозапись своего заезда.

Jaguar F-Type SVR и XJR575 оснащаются пятилитровым восьмицилиндровым двигателем с нагнетателем. Отдача агрегата составляет 575 лошадиных сил. Купе набирает первую «сотню» за 3,7 секунды, а седан – за 4,4 секунды. Максимальная скорость F-Type достигает 322 километров в час. У XJ максималка на 22 километра в час меньше.

Заезды на гоночном такси будут проводиться до ноября.

На сайте «Северной петли» за 295 евро также можно заказать поездку на Mercedes-AMG GT R. Кроме того, доступен сервис гоночного такси на Lamborghini Huracan, BMW M3, Porsche 911 Turbo.