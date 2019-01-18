Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде выставили на продажу

Выставленный на продажу автомобиль использовался каскадерами – это один из четырех экземпляров суперкара, построенных специально для съемок. Купе оснащено пятилитровым бензиновым двигателем V8 с механическим нагнетателем, мощность которого не уточняется. Такой же агрегат используется на «заряженных» моделях группы Jaguar Land Rover, где он выдает до 575 лошадиных сил.
Гибридный суперкар разрабатывался «Ягуаром» с 2011 года, однако впоследствии компания приняла решение закрыть проект. Руководство марки усомнилось, что сможет продать весь запланированный тираж в двести автомобилей. Стоимость каждой машины должна была составить около 1,15 миллиона долларов.
Над купе Jaguar работал вместе с командой Формулы-1 Williams. Прототип имел гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового двигателем с механическим нагнетателем и турбиной, выдававшего около 500 лошадиных сил. Также машина комплектовалась двумя электромоторами и комплектом литий-ионных батарей. Суммарная отдача агрегатов должна была составить приблизительно 1000 лошадиных сил.
В прошлом году на аукционе продали Land Rover Defender, тоже участвовавший в съемках фильма «Спектр». Внедорожник с форсированным мотором, каркасом безопасности и доработанной подвеской купили за 365,5 тысячи фунтов стерлингов (более 31 миллиона рублей). Для фильма было построено 10 «Дэфов».