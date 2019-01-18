Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде выставили на продажу

Выставленный на продажу автомобиль использовался каскадерами – это один из четырех экземпляров суперкара, построенных специально для съемок. Купе оснащено пятилитровым бензиновым двигателем V8 с механическим нагнетателем, мощность которого не уточняется. Такой же агрегат используется на «заряженных» моделях группы Jaguar Land Rover, где он выдает до 575 лошадиных сил.