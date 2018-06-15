Jaguar установил рекорд скорости на воде

Компания Jaguar установила рекорд скорости на воде среди катеров, оснащенных электрической силовой установкой. Видео-ролик заезда опубликован на официальном YouTube-канале британского производителя.

История рекордов скорости на суше: часть первая и часть вторая

Лодка под названием Jaguar Vector Racing V20E была разработана при участии компании Williams Advanced Engineering – части большой корпорации, в которую входит также команда Формулы-1 Williams. В конструкции катера используются наработки, примененные в гоночных болидах чемпионата Формула-Е.

В задней части лодки установлены два электромотора Yasa суммарной мощностью 299 лошадиных сил. Масса катера – 320 килограммов.

Для установления рекорда лодке было необходимо совершить два заезда в противоположных направлениях в течение 20 минут. Скорость фиксировалась на участке в один километр. В результате Jaguar Vector смог разогнаться до 142,6 километра в час – на 19 километров в час быстрее предыдущего рекорда, установленного в 2008 году.

Абсолютный рекорд скорости на воде – 511 километров в час. Он был установлен в 1978 году и до сих пор не побит.