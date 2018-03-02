Электрокроссовер Jaguar сразился в гонке с Tesla Model X

Компания Jaguar сравнила электрический кроссовер I-Pace с двумя «Теслами» Model X – 75D и 100D. Видеоролик соревнования опубликован на YouTube-канале британского производителя.

Задачей пилотов – профессиональных гонщиков Митча Эванса и Тони Канаана – было разогнаться до 60 миль в час (96 километров в час), а затем остановиться. Тот, кто сделает это быстрее – выигрывает.

Сначала «Ягуар» соревновался с Tesla Model X, оснащенной комплектом батарей емкостью 75 киловатт-часов, а затем с машиной со 100-киловаттным аккумулятором. В обоих случаях победителем гонки оказался «Ягуар».

У Tesla Model X есть еще модификация P100D, которая способна достичь 96 километров в час за 2,9 секунды

Кроссовер I-Pace оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 400 сил и литиевыми батареями емкостью 90 киловатт-часов. С нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 4,8 секунды. У «Теслы» Model X 75D на это же упражнение уходит 4,9 секунды, а у 100D – 4,7 секунды.

Электрокроссовер Jaguar выйдет на российский рынок осенью этого года. Цены пока не называются.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?