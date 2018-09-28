Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробег

Колонну флагманских седанов возглавит Series I, а замкнет особая юбилейная версия XJ50. Также в пробеге примут участие XJ Series II Coupé и X350 XJR. Маршрут пройдет вблизи центров Jaguar Classic и Bicenter Heritage, а также гоночных трасс Гудвуд и Ле-Ман, которые сыграли важную роль в истории модели XJ и марки Jaguar.
Премьера первого поколения XJ состоялась в Париже в 1968 году. Оригинальный XJ стал последним седаном Jaguar, к разработке которого приложил руку сооснователь компании Уильям Лайонс. XJ образца 1968 года оснащался 2,8- или 4,2-литровой рядной «шестеркой», а позднее, в 1972 году, 5,3-литровым V12 с электронным зажиганием.
Юбилейный Jaguar XJ50 представили в апреле текущего года. Седан получил бамперы от модификации Autobiography, 20-дюймовые колеса особого дизайна, черную решетку радиатора, а также сиденья из кожи с ромбовидной строчкой. Машину предложили как с обычной, так и с удлиненной колесной базой, 340-сильным бензиновым двигателем 3.0 или 300-сильным дизелем того же объема.