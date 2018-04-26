Эволюцию Jaguar XJ за 50 лет уместили в один ролик

Компания Jaguar опубликовала ролик, в котором показана эволюция модели XJ – в этом году производитель отмечает ее 50-летие. Видео размещено на официальном YouTube-канале марки.

Первый автомобиль с индексом XJ появился в 1968 году, придя на смену модели Mark2. Сначала автомобиль предлагался только с «шестерками», однако в 1972-м появилась модификация с двигателем V12 объемом 5,3 литра. Машина стала первой в мире серийной четырехдверкой с двенадцатицилиндровым агрегатом. Седан мог разгоняться до 225 километров в час. Это была самая быстрая машина с таким типом кузова в то время.

На данный момент сменилось девять поколений XJ. Текущий вариант модели представили в 2009-м.

В честь 50-летия модели производитель подготовил специальную модификацию XJ. Она будет отличаться особым оформлением экстерьера и салона. Она доступна с бензиновым и дизельным мотором мощностью 340 и 300 сил соответственно.

К концу года юбилейная спецверсия появится и в России.

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