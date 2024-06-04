Импорт автомобилей из Японии в Россию вернулся на досанкционный уровень

Несмотря на официальный запрет, поставки автомобилей в Россию продолжаются

Поставки автомобилей из Японии в Россию достигли досанкционного объема. Несмотря на существующий запрет на ввоз машин на территорию страны, с января по май текущего года таможня Владивостока оформила ввоз 92 тысяч автомобилей. Кроме того, объемы импорта смогли достичь досанкционных показателей еще в марте этого года, и с начала весны ежемесячно в Россию ввозят десятки тысяч машин.