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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 20:45
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Импорт автомобилей из Японии в Россию вернулся на досанкционный уровень

Несмотря на официальный запрет, поставки автомобилей в Россию продолжаются
Поставки автомобилей из Японии в Россию достигли досанкционного объема. Несмотря на существующий запрет на ввоз машин на территорию страны, с января по май текущего года таможня Владивостока оформила ввоз 92 тысяч автомобилей. Кроме того, объемы импорта смогли достичь досанкционных показателей еще в марте этого года, и с начала весны ежемесячно в Россию ввозят десятки тысяч машин.
Импорт автомобилей из Японии в Россию вернулся на досанкционный уровень
© Виталий Аньков / РИА Новости
Анастасия Мельник

По данным таможни Владивостока, объем импорта действительно существенно просел в августе прошлого года после введения санкций, тогда в месяц ввозили по восемь тысяч автомобилей. Однако уже к марту 2024 года показатели начали превышать 20 тысяч автомобилей в месяц и со временем вернулись на досанкционный уровень.

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Только за первый квартал текущего года россияне ввезли на территорию страны 37 222 автомобиля из Японии. За последующие два месяца общий размер импорта вырос почти на 20 тысяч и превысил 55 тысяч автомобилей.

О том, что Япония готовится ввести запрет на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом литра более 1,9 литра, а также на любые гибриды и электрокары стало известно еще в середине лета прошлого года. Запрет вступил в силу в начале августа.

Источник:ТАСС
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Авторынок