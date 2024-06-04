Импорт автомобилей из Японии в Россию вернулся на досанкционный уровень

Импорт автомобилей из Японии в Россию вернулся на досанкционный уровеньНесмотря на официальный запрет, поставки автомобилей в Россию продолжаются
По данным таможни Владивостока, объем импорта действительно существенно просел в августе прошлого года после введения санкций, тогда в месяц ввозили по восемь тысяч автомобилей. Однако уже к марту 2024 года показатели начали превышать 20 тысяч автомобилей в месяц и со временем вернулись на досанкционный уровень.
Только за первый квартал текущего года россияне ввезли на территорию страны 37 222 автомобиля из Японии. За последующие два месяца общий размер импорта вырос почти на 20 тысяч и превысил 55 тысяч автомобилей.
О том, что Япония готовится ввести запрет на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом литра более 1,9 литра, а также на любые гибриды и электрокары стало известно еще в середине лета прошлого года. Запрет вступил в силу в начале августа.