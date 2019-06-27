Honda стала «самой американской» маркой

Согласно опросу издания Сars.com, большинство американцев обращает внимание на то, где был выпущен автомобиль — для многих важно купить машину, которая поможет внести вклад в развитие экономики страны.
В рейтинге участвовали автомобили 2019 модельного года. Издание проанализировало данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), запросило информацию о продажах и объемах выпуска у автопроизводителей, а также оценило, сколько граждан США задействовано в сборке каждой конкретной машины.
В этом году японской компании Honda вместе с ее подразделением Acura удалось занять сразу семь мест в первой десятке рейтинга. Остальные четыре места достались американским брендам.
Рейтинг самых популярных автомобилей США, выпущенных на территории страны:
- Jeep Cherokee
- Honda Odyssey
- Honda Ridgeline
- Honda Passport
- Chevrolet Corvette
- Acura MDX
- Honda Pilot
- Chevrolet Colorado
- GMC Canyon
- Acura RDX
- Chevrolet Camaro
- Toyota Avalon
- Ford F-150
- Honda Accord
- Toyota Tundra
Вседорожник Jeep Cherokee второй год подряд возглавляет рейтинг автомобилей американского производства, а три года назад первое место занял Jeep Wrangler. Следующие три места занимают модели «Хонды»: минивэн Odyssey, пикап Ridgeline и новый SUV с тремя рядами сидений Passport. Замыкает пятерку лидеров спорткар Chevrolet Corvette.