Honda стала «самой американской» маркой

Согласно опросу издания Сars.com, большинство американцев обращает внимание на то, где был выпущен автомобиль — для многих важно купить машину, которая поможет внести вклад в развитие экономики страны.

В рейтинге участвовали автомобили 2019 модельного года. Издание проанализировало данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), запросило информацию о продажах и объемах выпуска у автопроизводителей, а также оценило, сколько граждан США задействовано в сборке каждой конкретной машины.