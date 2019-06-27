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14:16

Honda стала «самой американской» маркой

Модели Honda и Toyota заняли больше половины рейтинга автомобилей, произведенных в США

Сайт Сars.com составил рейтинг 15 самых популярных автомобилей американского рынка, собранных на территории страны и обладающих наибольшей локализацией. Девять мест рейтинга заняли автомобили японских производителей Honda (и ее дочерней компании Acura) и Toyota.
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Согласно опросу издания Сars.com, большинство американцев обращает внимание на то, где был выпущен автомобиль — для многих важно купить машину, которая поможет внести вклад в развитие экономики страны.

В рейтинге участвовали автомобили 2019 модельного года. Издание проанализировало данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), запросило информацию о продажах и объемах выпуска у автопроизводителей, а также оценило, сколько граждан США задействовано в сборке каждой конкретной машины.

В этом году японской компании Honda вместе с ее подразделением Acura удалось занять сразу семь мест в первой десятке рейтинга. Остальные четыре места достались американским брендам.

Рейтинг самых популярных автомобилей США, выпущенных на территории страны:

  1. Jeep Cherokee
  2. Honda Odyssey
  3. Honda Ridgeline
  4. Honda Passport
  5. Chevrolet Corvette
  6. Acura MDX
  7. Honda Pilot
  8. Chevrolet Colorado
  9. GMC Canyon
  10. Acura RDX
  11. Chevrolet Camaro
  12. Toyota Avalon
  13. Ford F-150
  14. Honda Accord
  15. Toyota Tundra
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Jeep Cherokee

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Вседорожник Jeep Cherokee второй год подряд возглавляет рейтинг автомобилей американского производства, а три года назад первое место занял Jeep Wrangler. Следующие три места занимают модели «Хонды»: минивэн Odyssey, пикап Ridgeline и новый SUV с тремя рядами сидений Passport. Замыкает пятерку лидеров спорткар Chevrolet Corvette.

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