Часть автомобильной коллекции фронтмена Jamiroquai пустят с молотка

Суперкар McLaren 675LT выкрашен в оттенок серого под названием Chicane Gray. Интерьер автомобиля выполнен в сером и оранжевом цвете. Машина оснащена опциями от подразделения MSO на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов и оценивается в 230-280 тысяч фунтов стерлингов (20,2-24,6 миллиона рублей).
Ford Mustang 390 GT Fastback Bullitt, внешне напоминающий оригинальный автомобиль из фильма со Стивом МакКуином, оснащен кастомной 6,4-литровой «восьмёркой». Цена маслкара — 58-68 тысяч фунтов стерлингов (4,9-6 миллионов рублей).
Также среди лотов присутствует BMW E30 M3 Johnny Cecotto Ltd Edition 1989 года. Спецверсия была выпущена в честь победы M3 в чемпионате Европы среди легковых автомобилей 1988 года. Общий тираж модели с кузовом цвета Nogaro Silver составил 505 экземпляров. Пробег машины — около 21 тысячи километров. За нее на аукционе планируют выручить 70-85 тысяч фунтов стерлингов (6,1-7,5 миллиона рублей).
В феврале Silverstone Auctions за 94 500 фунтов стерлингов (8,3 миллиона рублей) продал Dodge Charger Bullitt, также принадлежавший Джек Кею. Автомобиль внешне похож на машину из фильма и оснащен 8,2-литровым двигателем V8.