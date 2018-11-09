Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:22

Часть автомобильной коллекции фронтмена Jamiroquai пустят с молотка

Среди выставленных машин есть Ford Mustang 390 GT Fastback Bullitt и McLaren 675LT

Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на торги NEC Classic Motor Show несколько автомобилей из личной коллекции фронтмена группы Jamiroquai Джея Кея. Среди них: один из 500 экземпляров McLaren 675LT, BMW 850 CSi, Ford Mustang 390 GT Fastback Bullitt образца 1967 года, а также Volvo 850R Sport-Wagon.

Суперкар McLaren 675LT выкрашен в оттенок серого под названием Chicane Gray. Интерьер автомобиля выполнен в сером и оранжевом цвете. Машина оснащена опциями от подразделения MSO на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов и оценивается в 230-280 тысяч фунтов стерлингов (20,2-24,6 миллиона рублей).

>
Reload
1 / 3

2016 McLaren 675LT

Ford Mustang 390 GT Fastback Bullitt, внешне напоминающий оригинальный автомобиль из фильма со Стивом МакКуином, оснащен кастомной 6,4-литровой «восьмёркой». Цена маслкара — 58-68 тысяч фунтов стерлингов (4,9-6 миллионов рублей).

Также среди лотов присутствует BMW E30 M3 Johnny Cecotto Ltd Edition 1989 года. Спецверсия была выпущена в честь победы M3 в чемпионате Европы среди легковых автомобилей 1988 года. Общий тираж модели с кузовом цвета Nogaro Silver составил 505 экземпляров. Пробег машины — около 21 тысячи километров. За нее на аукционе планируют выручить 70-85 тысяч фунтов стерлингов (6,1-7,5 миллиона рублей).

>
Reload
1 / 3

1989 BMW E30 M3 Johnny Cecotto Ltd Edition

В феврале Silverstone Auctions за 94 500 фунтов стерлингов (8,3 миллиона рублей) продал Dodge Charger Bullitt, также принадлежавший Джек Кею. Автомобиль внешне похож на машину из фильма и оснащен 8,2-литровым двигателем V8.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...