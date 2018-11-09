Часть автомобильной коллекции фронтмена Jamiroquai пустят с молотка

Ford Mustang 390 GT Fastback Bullitt, внешне напоминающий оригинальный автомобиль из фильма со Стивом МакКуином, оснащен кастомной 6,4-литровой «восьмёркой». Цена маслкара — 58-68 тысяч фунтов стерлингов (4,9-6 миллионов рублей).

Также среди лотов присутствует BMW E30 M3 Johnny Cecotto Ltd Edition 1989 года. Спецверсия была выпущена в честь победы M3 в чемпионате Европы среди легковых автомобилей 1988 года. Общий тираж модели с кузовом цвета Nogaro Silver составил 505 экземпляров. Пробег машины — около 21 тысячи километров. За нее на аукционе планируют выручить 70-85 тысяч фунтов стерлингов (6,1-7,5 миллиона рублей).