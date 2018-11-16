Американец собрал огромную коллекцию японской классики: 700 машин!

Autoclassics рассказывает, что все началось с выигранной Дунканом поездки на токийский автосалон 1989 года, где он впервые увидел Nissan Figaro. Гэри даже попытался купить машину, но ему было отказано, так как Nissan не планировал продавать модель в США. Импортировать ее он также не мог — законодательство разрешало ввозить только машины старше 25 лет.