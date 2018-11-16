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14:45

Американец собрал огромную коллекцию японской классики: 700 машин!

Все машины коллекционер собрал всего за два года

Американский дилер Honda Гэри Дункан собрал одну из самых неожиданных коллекций японских автомобилей. В складском помещении в небольшом городе Крисченсберг, штат Виргиния, он хранит около 700 автомобилей: ретрокаров Nissan Figaro, грузовичков Suzuki Carry и родстеров Honda Beat. Причем первый автомобиль появился у Гэри в 2016 году.

Autoclassics рассказывает, что все началось с выигранной Дунканом поездки на токийский автосалон 1989 года, где он впервые увидел Nissan Figaro. Гэри даже попытался купить машину, но ему было отказано, так как Nissan не планировал продавать модель в США. Импортировать ее он также не мог — законодательство разрешало ввозить только машины старше 25 лет.

В декабре 2016 Дункан купил первые автомобили: развозной фургончик Nissan S-Cargo и японский пожарный грузовичок. Через некоторое время в его гараже появилось еще несколько пожарных машин. Сейчас в коллекции Гэри около 700 автомобилей, часть из которых его собственные и не предназначены для продажи. Среди них: два Nissan Figaro, Subaru Sambar, Mazda Porter, Autozam AZ-1 и Honda City Turbo.

Также среди экспонатов есть несколько катафалков на базе Nissan President, Toyota Century, Mercedes-Benz и минивэны Mitsubishi Delica.

Большинство автомобилей из коллекции Гэри Дункана можно купить. Так, Nissan Figaro будет стоить от 24 до 40 тысяч долларов (1,6-2,65 миллиона рублей), Honda Beat — 4,5-7 тысяч долларов (300-460 тысяч рублей).

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