Свежий рейтинг надежности: корейские бренды обогнали всех

Эксперт J.D. Power Дейв Сарджент считает, что автоконцернам следует уделять особое внимание мультимедийным системам и ассистентам вождения. На сегодняшний день именно корейские бренды являются лидерами в этих сферах, чем и объясняется их первенство в рейтинге качества и надежности.

Вместе с тем Сарджент отметил тенденцию к улучшению информационно-развлекательных систем у всех брендов по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с тем, что компании следуют тренду на простые в использовании и интуитивно понятные медиасистемы.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы только что приобретенных машин, Сарджент делит их на несколько категорий. К первой относятся локальные проблемы, вроде выхода из строя фары, ко второй — трудности с голосовым управлением, а к третьей — переоцененные водителем возможности полуавтономных систем. При этом в целом процент жалоб на новые автомобили снизился за десять лет на 14%.