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17:04

Свежий рейтинг надежности: корейские бренды обогнали всех

Результаты исследования оказались неожиданными

Американское агентство J.D. Power опубликовало список компаний, которые выпускают самые надежные и качественные модели. Genesis, Kia и Hyundai оказались выше японских и европейских брендов.
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Рейтинг был составлен на основе данных о проблемах, на которые жаловались водители в первые три месяца владения. Реже всего автомобилисты ругали модели Genesis — на 100 машин было заявлено всего о 63 проблемах. На втором месте оказалась Kia, а замыкает первую тройку Hyundai. Следом идут американские компании: Ford, Lincoln и Chevrolet. Японские бренды Toyota и Lexus закрепились на седьмой и восьмой позициях соответственно. У всех перечисленных марок результат лучше, чем в среднем по отрасли: 93 выявленные проблемы на 100 автомобилей.

Внизу рейтинга разместилась «немецкая тройка» Mercedes, Audi и BMW, а также Volvo и Volkswagen. Замыкают список Land Rover и Jaguar.

Эксперт J.D. Power Дейв Сарджент считает, что автоконцернам следует уделять особое внимание мультимедийным системам и ассистентам вождения. На сегодняшний день именно корейские бренды являются лидерами в этих сферах, чем и объясняется их первенство в рейтинге качества и надежности.

Вместе с тем Сарджент отметил тенденцию к улучшению информационно-развлекательных систем у всех брендов по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с тем, что компании следуют тренду на простые в использовании и интуитивно понятные медиасистемы.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы только что приобретенных машин, Сарджент делит их на несколько категорий. К первой относятся локальные проблемы, вроде выхода из строя фары, ко второй — трудности с голосовым управлением, а к третьей — переоцененные водителем возможности полуавтономных систем. При этом в целом процент жалоб на новые автомобили снизился за десять лет на 14%.

Источник: J.D. Power
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