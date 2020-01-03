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17:32

Электрические Jeep получат обозначение «4xe»

Первые гибридные внедорожники представят на CES

Алексей Носаченко
Марка Jeep представит на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе три электрифицированные модели. Это будут подзаряжаемые гибриды Wrangler, Renegade и Compass, объединенные под общим шильдиком «4xe».

В экологичную линейку «4xe» войдут все модели Jeep с гибридной или электрической силовой установкой. Они сохранят выдающиеся способности на бездорожье и впечатляющую проходимость, но будут «гораздо лучше своих бензиновых и дизельных собратьев». Помимо заботы об окружающей среде, электрифицированные внедорожники привнесут в сегмент больше удовольствия от вождения и «позволят насладиться тишиной во время выездов на природу».

Электрификация бренда начнется с трёх ключевых рынков: Европы, Китая и США. После этого на электротягу переведут «Джипы» для других стран. Уже к 2021 году каждая модель получит версию с гибридной силовой установкой, а также ряд новейших высокотехнологичных опций.

Известно, что гибридный Jeep Renegade оснастят турбомотором 1.3 и несколькими электромоторами, а также полным приводом eAWD без карданного вала. На электротяге такой внедорожник сможет проезжать до 50 километров. Аналогичную силовую установку получит соплатформенный Jeep Compass. По Wrangler PHEV данных пока нет.