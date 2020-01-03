Электрические Jeep получат обозначение «4xe»

В экологичную линейку «4xe» войдут все модели Jeep с гибридной или электрической силовой установкой. Они сохранят выдающиеся способности на бездорожье и впечатляющую проходимость, но будут «гораздо лучше своих бензиновых и дизельных собратьев». Помимо заботы об окружающей среде, электрифицированные внедорожники привнесут в сегмент больше удовольствия от вождения и «позволят насладиться тишиной во время выездов на природу».

Электрификация бренда начнется с трёх ключевых рынков: Европы, Китая и США. После этого на электротягу переведут «Джипы» для других стран. Уже к 2021 году каждая модель получит версию с гибридной силовой установкой, а также ряд новейших высокотехнологичных опций.