Jeep уличили в обмане с характеристиками гибридных внедорожников

Интересно, что на профильных форумах Jeep давно решили проблему «переохлаждения» гибридов и кратковременных запусков ДВС. Если закрыть решётку радиатора, то теплопотери двигателя станут меньше, и в активации режима FORM не будет нужды. Тюнинг-подразделение Mopar даже предлагает специальные чехлы на Wrangler 4xe, но обязательными к установке зимой эти аксессуары пока не являются.