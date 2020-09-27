Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии

Все юбилейные модели Jeep можно узнать по характерным тёмно-серым дискам цвета Granite Crystal, чёрной отделке интерьера и особым шильдикам 80th Anniversary Edition. В стандартное оснащение спецверсии входит информационно-развлекательный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Фото: Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition
Внедорожник Wrangler и пикап Gladiator 80th Anniversary Edition получили 18-дюймовые колёса и тёмно-серые коврики в салоне. Вдобавок, соплатформенные юбилейные модели отличились особой окраской — в едином цвете выполнены кузов, крылья, радиаторная решётка, окантовка передней оптики и противотуманных фар.
Особенность Grand Cherokee 80th Anniversary Edition — 20-дюймовые литые диски. Сиденья с электроприводом по умолчанию обшиты кожей, в списке базовых опций есть пакет систем активной безопасности ProTech II.
Кроссоверы Renegade, Compass и Cherokee выделяются 19-дюймовыми колёсными дисками, а комплектация богаче. Для Renegede доступен двухзонный климат-контроль, интерьер украшен анодированным металлом, обшивка потолка тёмная, а на полу — ворсистые коврики; у Compass помимо этого есть внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением и система автозапуска. В случае юбилейного Cherokee к вышеописанным опциям добавляется панорамный люк.
У американских дилеров Jeep юбилейные внедорожники, кроссоверы и пикапы появятся до конца года. Плата за декор умеренная: Renegade 80th Anniversary обойдётся в 27,6 тысячи долларов, юбилейный Compass — в 29,7 тысячи долларов, «праздничный» Cherokee — в 33,8 тысячи долларов. Wrangler 80th Anniversary стоит от 36 тысяч долларов, Gladiator 80th Anniversary — от 41,7 тысячи долларов, а за Grand Cherokee в аналогичной комплектации придётся выложить 44,3 тысячи долларов.