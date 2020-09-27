Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии

Внедорожник Wrangler и пикап Gladiator 80th Anniversary Edition получили 18-дюймовые колёса и тёмно-серые коврики в салоне. Вдобавок, соплатформенные юбилейные модели отличились особой окраской — в едином цвете выполнены кузов, крылья, радиаторная решётка, окантовка передней оптики и противотуманных фар.

Особенность Grand Cherokee 80th Anniversary Edition — 20-дюймовые литые диски. Сиденья с электроприводом по умолчанию обшиты кожей, в списке базовых опций есть пакет систем активной безопасности ProTech II.

Кроссоверы Renegade, Compass и Cherokee выделяются 19-дюймовыми колёсными дисками, а комплектация богаче. Для Renegede доступен двухзонный климат-контроль, интерьер украшен анодированным металлом, обшивка потолка тёмная, а на полу — ворсистые коврики; у Compass помимо этого есть внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением и система автозапуска. В случае юбилейного Cherokee к вышеописанным опциям добавляется панорамный люк.