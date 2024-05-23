Jeep Avenger наконец обзавелся полным приводом: фотографии и подробности

Jeep расширил внедорожные возможности полноприводного Avenger по сравнению с моноприводным: клиренс увеличен на 10 миллиметров, до 210 миллиметров, глубина преодолеваемого брода составляет 400 миллиметров, больше стали углы въезда и съезда. Из дополнительной защиты предусмотрены пластиковые накладки на арки, а сиденья обтянуты водонепроницаемым материалом.

Цены пока не объявлены, но, по предварительным оценкам, Avenger 4xe будет стоить более 40 тысяч евро (3,9 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Старт продаж намечен на конец 2024 года.