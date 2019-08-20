В России отзывают 1,7 тысячи автомобилей Jeep и Chrysler

Ранее стало известно о серьезном происшествии с новыми автомобилями бренда Jeep и Chevrolet в США. Проезд, груженый пикапами Gladiator, внедорожники Wrangler, а также Chevrolet Silverado и GMC Sierra, сошел с рельсов. В результате местной полиции пришлось перекрывать дорогу, так как автомобили буквально вывалились из грузовых вагонов и перегородили ее.