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17:32

В России отзывают 1,7 тысячи автомобилей Jeep и Chrysler

Причиной стал сбой работы системы экстренного реагирования

В ремонт направят 1 725 экземпляров Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler, а также Chrysler Pacificа. Отзыв затронет только те автомобили, которые были проданы на российском рынке в период с июля 2017 по апрель 2018 года, уточняет пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами: если после ее срабатывания соединение обрабатывается или теряется, то повторной попытки установления вызова может не быть. В рамках отзыва на всех транспортных средствах бесплатно обновят программное обеспечение блока ЕАМ.

Ранее стало известно о серьезном происшествии с новыми автомобилями бренда Jeep и Chevrolet в США. Проезд, груженый пикапами Gladiator, внедорожники Wrangler, а также Chevrolet Silverado и GMC Sierra, сошел с рельсов. В результате местной полиции пришлось перекрывать дорогу, так как автомобили буквально вывалились из грузовых вагонов и перегородили ее.

Источник: Росстандарт