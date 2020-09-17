Jeep предложил бесплатно красить Wrangler в яркие цвета

Считается, что выбор цвета происходит осознанно лишь в 20 процентах случаев. При этом он оказывает сильное влияние на настроение. Особенно это касается насыщенных цветов, эффект от которых, по словам эксперта по цветовой психологии Карен Халлер, можно сравнить с выпитой чашкой эспрессо. Британский офис Jeep решил проверить теорию на практике и предложил клиентам бесплатно покрасить их новый Wrangler в один из четырех ярких цветов: Firecracker red, Punk’n metallic orange, HellaYella yellow и Bikini metallic blue.