Jeep предложил бесплатно красить Wrangler в яркие цвета

Считается, что выбор цвета происходит осознанно лишь в 20 процентах случаев. При этом он оказывает сильное влияние на настроение. Особенно это касается насыщенных цветов, эффект от которых, по словам эксперта по цветовой психологии Карен Халлер, можно сравнить с выпитой чашкой эспрессо. Британский офис Jeep решил проверить теорию на практике и предложил клиентам бесплатно покрасить их новый Wrangler в один из четырех ярких цветов: Firecracker red, Punk’n metallic orange, HellaYella yellow и Bikini metallic blue.
Красный Firecracker red — это идеальный выбор для водителя, ведущего активный образ жизни. Кроме того, этот оттенок максимально заметен на дороге. Оранжевый Punk’n metallic orange — цвет детской непосредственности с толикой озорства. Желтый HellaYella yellow представляется как символ солнца, бесконечного оптимизма и позитивного взгляда на жизнь. А синий Bikini metallic blue — это как «окунуться в теплые воды тропических морей».
Классический синий ещё хорош тем, что в этом году он стал оттенком года по версии Института цвета Pantone.
Чуть раньше Jeep показал гибридный Wrangler 4xe — но эта версия до Европы ещё не добралась. Силовая установка внедорожника состоит из двухлитрового турбомотора, развивающего 272 силы и 400 Нм момента, стартер-генератора с ременным приводом мощностью 45 сил (53 Нм) и 136-сильного электромотора, интегрированного в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. В сумме они выдают 381 лошадиную силу и 637 Нм, что больше, чем у Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8.