Jeep Compass прибыл в Россию

Марка Jeep начала поставки компактного кроссовера Compass на российский рынок. У нас он предлагается с единственным мотором — бензиновой «четверкой» Tigershark объемом 2,4 литра. Цены начинаются от 1 999 000 рублей.

Производство «Компаса» второго поколения началось без малого два года назад, но до российского рынка он добрался только сейчас. Модель построена на платформе FCA Small Wide 4x4, которая лежит в основе кроссоверов Jeep Renegade и Fiat 500X.

Цены на Jeep Compass

Комплектация Цена (рублей) Longitude 1 999 000 Limited 2 199 000 Trailhawk 2 299 000

Для российского рынка машина сертифицирована с двумя двигателями — двухлитровым турбодизелем и бензиновым мотором семейства Tigershark объемом 2,4 литра. Но поставлять к нам решено только последний. На машинах в базовой комплектации Longitude и более богатой Limited он развивает 150 лошадиных сил, а вот у внедорожной версии Trailhawk мощность повышена до 175 сил.

Все машины оснащаются девятидиапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода с многодисковой муфтой в приводе задних колёс. Причем на версии Trailhawk использована ее версия под названием Active Drive Low со сверхкороткой первой передачей. Другие важные отличия этой модицикации — внедорожная подвеска и металлическая защита передней подвески, раздаточной коробки, топливного бака, трансмиссии.

Штатно салон во всех комплектациях отделан тканью, а кожаную обшивку и кресла с электроприводом получить лишь за доплату в 80 тысяч рублей; еще 25 тысяч надо доплатить за вентиляцию сидений. Еще за 85 тысяч можно заказать панорамную крышу. Зато на всех машинах по умолчанию стоит подогрев передних сидений, руля и зоны покоя дворников.

Двухзонный климат-контроль и медиа-центр с семидюймовым сенсорным экраном — прерогатива версий Limited и Trailhawk. Машинам в комплектации Longitude положен лишь обычный кондиционер и пятидюймовый экран. А за доплату в 80 000 рублей можно получить систему навигации с экраном диагональю 8,4 дюйма. Камера заднего вида — в списке опций, причем именно на богатых комплектациях она пока недоступна.

Все машины укомплектованы круиз-контролем, но лишь в комплектации Limited он адаптивный. Его можно получить и на внедорожной версии Trailhawk, но лишь доплатив за пакет опций Premium 90 тысяч рублей. Также придётся доплатить за бесключевой доступ и задние датчики парковки.

Колеса — диаметром от 16 до 19 дюймов: на базовых машинах штатно ставят 16-дюймовые, две более богатые комплектации оснащаются 17-дюймовыми, а остальные колеса в списке опций.

По размерам Jeep Compass примерно соответствует кроссоверу Volkswagen Tiguan второго поколения: длина «Джипа» составляет 4394 миллиметра, ширина — 2033 миллиметра, высота — 1644 миллиметров. Trailhawk чуть-чуть длиннее (+4 мм) и выше (+16 мм). Колесная база — 2636 миллиметров.

Кроссовер выпускается разом на четырех заводах в Бразилии, Мексике, Китае и Индии, но в России будут продавать исключительно машины мексиканского производства.